Incendio nel carcere minorile di Casal del Marmo (Roma): tre detenuti intossicati

A Roma, un incendio è divampato nel carcere minorile di Casal del Marmo. Tre giovani detenuti sono stati ricoverati per intossicazione mentre alcuni agenti hanno fatto ricorso alle cure mediche. Le fiamme sono divampate attorno alle 20 di martedì sera e l’incendio è stato spento nella notte dai Vigili del fuoco.

La nota della Fns Cisl

Nell’incendio provocato ieri sera nel carcere minorile romano di Casal del Marmo oltre ai detenuti intossicati e ricoverati in ospedale 3 agenti di polizia penitenziaria hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere. E’ quanto fa sapere Massimo Costantino della Fns Cisl secondo cui “i detenuti minorenni autori dell’incendio avevano già commesso azioni violente in altri istituti minorili”.

“Le gravi e non più sostenibili criticità del sistema penitenziario continuano ad evidenziarsi quotidianamente – dichiara la Fns Cisl – con carenza di personale della Polizia Penitenziaria e aggressioni giornaliere, anomalie datate che non vengono prese in debita considerazione dalla politica e dai Governi”. Secondo il sindacato ”occorre Intervenire con determinazione e subito con nuove assunzioni sia per la Polizia Penitenziaria, nei vari ruoli, che per i Direttori Penitenziari, i cui corsi attualmente in atto termineranno non prima del luglio 2023. Infine è necessario superare la promiscuità, negli istituti minorili, tra minorenni e giovani adulti fino a 25 anni”.

