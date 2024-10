Questi sono i cibi che contengono zucchero e non lo sai: la lista

Ci sono tanti cibi che contengono zuccheri nascosti ed è difficile da credere, ma è così. Ecco la lista da conoscere.

Gli esperti di nutrizione raccomandano di ridurre il più possibile l’assunzione di zucchero ma non basta eliminare il cucchiaino che si aggiunge al caffè ogni mattina o bandire i dolci dalla propria alimentazione, bisogna leggere le etichette dei prodotti che si acquistano perché molti di essi contengono zuccheri e il più delle volte non ci si fa attenzione.

A ben vedere, dunque, ci sono tutta una serie di cibi, anche salati, che hanno nella lista degli ingredienti lo zucchero e sono del tutto insospettabili. Se volete avere un’idea di cosa stiamo parlando continuate a leggere, scoprirete tutti gli alimenti che contengono zuccheri nascosti.

Quali sono i cibi che contengono zucchero nascosto

Anche alcuni cibi che riportano la dicitura “light” possono in realtà contenere quantità più o meno elevate di zucchero, per questo motivo l’unica arma che il consumatore ha per capire cosa si appresta ad ingerire è leggere le informazioni che sono riportate sulle etichette degli alimenti.

Non è solo una questione estetica che riguarda le calorie, ma soprattutto di salute, dato che l’eccesso di zuccheri, anche naturali come glucosio, destrosio, fruttosio, sciroppo di glucosio-fruttosio e maltodestrine, può favorire condizioni patologiche di una certa gravità, come l’obesità legata al richio di malattie cardiovascolari, e il diabete.

Allora vediamo quali son gli alimenti insospettabili che contengono zuccheri nascosti, ne elenchiamo alcuni ma sono molti di più:

Yogurt. Soprattutto gli yogurt alla frutta possono avere zuccheri usati come conservanti, non solo saccarosio ma anche zucchero dell’uva. Addirittura in ogni vasetto la quantità può arrivare fino a 17 gr, come scoperto da Il fatto alimentare.

Succhi di frutta . A meno che non sia espressamente scritto "senza zuccheri aggiunti" la maggior parte dei succhi di frutta contiene saccarosio.

. A meno che non sia espressamente scritto “senza zuccheri aggiunti” la maggior parte dei succhi di frutta contiene saccarosio. Pane. Leggere la lista degli ingredienti del pane potrebbe farvi venire un colpo. In vendita ci sono pani caserecci naturali che non ce l’hanno ma anche tante tipologie che contengono zuccheri oltre a una buona quantità di grassi, come il pane in cassetta.

Pizza . Tutti i lievitati, compresa la pizza può contenere zuccheri aggiunti come elemento che facilita la lievitazione o per rendere più sfizioso il sapore.

. Tutti i lievitati, compresa la pizza può contenere zuccheri aggiunti come elemento che facilita la lievitazione o per rendere più sfizioso il sapore. Pangrattato. Alcune tipologie di pangrattato per le panature hanno come ingrediente anche lo zucchero, o aggiunto o perché presente nella materia prima usata.

Cereali per la colazione . Molti cereali soffiati addizionati con vitamine per la prima colazione sono tutto fuorché cibi sani, la quantità di zuccheri nascosti può essere molto rilevante.

Sughi pronti . Che sia un ragù, una salsa alle noci o un pesto, il sugo pronto può nascondere zuccheri che aiutano a rendere meno acido il prodotto.

Minestroni e zuppe . Le zuppe pronte sono comode, ma possono avere ingredienti indesiderati.

Verdura e legumi in scatola . Per conservare prodotti di qualità mediocre spesso si aggiunge zucchero.

Ketchup e Salsa Barbecue . 100 g di salsa possono contenere anche fino a 30 gr di zucchero.

. 100 g di salsa possono contenere anche fino a 30 gr di zucchero. Salumi e Hamburger classici e vegetariani. Anche i prodotti industriali vegani possono contenere dosi di zucchero.

L’OMS raccomanda di non eccedere nel consumo di zuccheri semplici oltre 10% dell’apporto calorico giornaliero e addirittura di non far mangiare zucchero ai bambini fino a due anni.