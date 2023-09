L’incidente di Alatri in diretta Facebook. L’Audi a folle velocità e poi lo schianto VIDEO

La velocità folle, la musica rap a tutto volume e poi lo schianto. Il terribile incidente di Alatri è avvenuto in diretta Facebook.

È successo ieri, sabato 9 settembre, sulla provinciale Santa Cecilia che collega Ferentino ad Alatri: protagonista dell’incidente un’Audi A4 che ha invaso la corsia opposta e si è schiantata contro una Nissan Qashqai, condotta da una giovane mamma che viaggiava con le sue due bambine. Alla guida un 27enne di origini marocchine che è stato sottoposto ai test per verificare l’assunzione di alcol e droghe e si attendono i risultati.

Il 27enne si stava riprendendo mentre a tutta velocità percorreva la provinciale.

Nel video si vede l’Audi andare a tutta velocità poi, all’improvviso, l’uomo perde il controllo dell’auto e invade la corsia opposta centrando in pieno la macchina che veniva dal senso opposto di marcia.

Sulla Nissan che proveniva dalla direzione opposta c’era una donna con il figlio maggiore e la figlia di cinque anni: per estrarla dalle lamiere sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco.

La bimba dopo l’incidente ha anche perso conoscenza ed una volta liberata dall’auto è stata caricata su un elicottero e trasferita al Bambin Gesù di Roma. Dopo qualche ora i sanitari in serata hanno escluso che la sua vita sia in pericolo. La mamma ed il fratello sono stati portati nell’ospedale di Alatri: non sono gravi; solo qualche grafico per l’automobilista sull’Audi. Per lui si profila una serie di gravi imputazioni.