Spaventoso incidente stradale lungo la E45, nel tratto che costeggia Cesena. Il bilancio drammatico è di due morti e un ferito in condizioni molto gravi. Secondo una prima parziale ricostruzione, un’auto con a bordo tre persone che procedeva sulla corsia nord in direzione Cesena, si è cappottata più volte all’altezza dello svicolo di San Carlo.

Nulla da fare per due dei passeggeri anteriori, morti sul colpo. Il personale del 118 intervenuto non ha potuto fare altro che costatarne il decesso. Il terzo passeggero, una volta estratto dall’abitacolo semidistrutto dai vigili del fuoco, è apparso subito in condizioni gravissime.

Chiesto e ottenuto l’intervento dell’elicottero, il ferito è stato trasportato d’urgenza al trauma center dell’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto anche la polizia stradale per gli accertamenti di legge e per regolare il traffico. Temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Ravenna, la E45 al km 216,200 a Ravenna.

Incidente Cesena, una famiglia distrutta

Le due vittime erano marito e moglie. Il figlio, che si trovava sul sedile posteriore della Fiat Panda ribaltatasi più volte, è l’unico sopravvissuto allo schianto, ma si trova ricoverato in gravissime condizioni al trauma center dell’ospedale Bufalini di Cesena.

Le generalità dei due coniugi non sono state diffuse in attesa di avvisare i familiari. Ancora da chiarire le cause dello schianto. Si ipotizza che il conducente nel tentativo di voler imboccare all’ultimo momento l’uscita per San Carlo potrebbe, frenando e sterzando, avere perso il controllo della vettura che, dopo avere colpito il cartello che indica l’uscita, si è ribaltata.

Altra ipotesi al vaglio della polizia stradale è che la presenza dell’uscita abbia distratto il conducente, innescando la tragica carambola. Pare ormai certo che nessuno altro veicolo, con una manovra pericolosa, possa essere rimasto coinvolto nell’incidente.

