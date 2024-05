Una tragica notte ha colpito la comunità di Clusone, in provincia di Bergamo, dove una bambina di 8 anni, Giada Paolella, è morta in un incidente stradale tra due veicoli avvenuto martedì 7 maggio. L’incidente ha coinvolto due auto, una Seat e una Bmw, sulla ex statale 671, e ha causato anche ferite gravi a altre tre persone, inclusa la nonna dei due bambini coinvolti nell’incidente. La collisione, avvenuta intorno alle 22.40, è stata devastante. Giada, insieme al fratello di 9 anni e alla nonna di 60, era a bordo della Seat, mentre sull’altra vettura viaggiavano un uomo di 47 anni e una donna di 60, entrambi residenti a Clusone. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, uno dei veicoli potrebbe essere scivolato nella corsia opposta, forse a causa delle condizioni meteo avverse, provocando lo scontro frontale. Purtroppo, l’impatto è stato così violento che la piccola Giada è deceduta sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti elicotteri, ambulanze e vigili del fuoco, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita della bambina. Attualmente sono in corso verifiche per comprendere esattamente le dinamiche dell’incidente. La salma della bambina è stata restituita alla famiglia, lasciando un’impronta indelebile nella comunità locale.