Una donna è morta in un incidente in teleferica nel Verbano Cusio Ossola all’ora di pranzo. L’episodio è avvenuto nel territorio di Calasca Castiglione, nella Valle Anzasca, mentre la donna, con la famiglia, era in arrivo in una baita.

La donna morta nell’incidente in teleferica nel Vco aveva 41 anni ed era del Trentino. Secondo quanto al momento ricostruito, la sua salma è stata recuperata in un dirupo a circa cento metri sotto l’impianto, in un vallone in località Porcareccia di Calasca Castiglione.

La prima ricostruzione

La donna, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, si trovava in villeggiatura con il marito e due figli piccoli. È rimasta agganciata alla teleferica, un impianto con una sorta di slittino di piccole dimensioni per il trasporto dei bagagli da valle a monte e viceversa. Probabilmente stava ancora caricando i bagagli e, per cause in corso di accertamento, l’impianto è stato azionato da monte e ha trascinato con sé la donna, che ha resistito quanto ha potuto attaccata alla teleferica. Si apre però subito il dirupo dopo la partenza, quindi poi di fatto è precipitata al suolo, facendo un volo di circa cento metri.

Le parole della sindaca di Calasca Castiglione

“Siamo sconcertati, siamo in ansia per questa famiglia. È successo in tarda mattinata ed è arrivato l’elicottero a prestare soccorso”. Così la sindaca di Calasca Castiglione (Vco), Silvia Tipaldi. “C’è il magistrato sul posto che sta indagando – ha aggiunto la sindaca -. Siamo in difficoltà anche noi, non sappiamo nulla. L’unica certezza è che una persona è caduta nel vallone”.