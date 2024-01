Incidente stradale sulla Pontina, scontro tra auto: due morti e tre feriti

Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli, avvenuto in provincia di Latina sulla Pontina. Ne dà notizia l’Anas , spiegando che in conseguenza dell’incidente è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma, al km 56,000, a Campoverde, frazione di Aprilia Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità “nel più breve tempo possibile”.

Forse dovresti anche sapere che…