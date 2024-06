Ricercato da 3 anni, si sposa e cambia cognome: Carabinieri lo scoprono e arrestano

Aveva lasciato l’Italia ed era tornato in patria, in Albania, dove si era sposato. Per sfuggire ai controlli aveva anche cambiato cognome, assumendo quello della moglie, come consentito dalla legge. Ma è stato scoperto e arrestato dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Aurisina (Trieste).

L’uomo, 40 anni, pregiudicato, era ricercato da tre anni in quanto destinatario di un ordine di carcerazione di un anno e otto mesi per il reato di evasione, commesso in provincia di Novara nel 2014. E’ stato rintracciato a Trieste, alla frontiera in località Basovizza, mentre rientrava in Italia con la nuova identità. Durante alcuni accertamenti, i militari dell’Arma lo hanno però identificato e hanno ricostruito le vicende giudiziarie che lo riguardavano. Il 40enne è stato quindi arrestato e portato in carcere a Trieste.