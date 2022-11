Incidente sulla Padana a Bozzolo (Mantova), frontale fa due morti e quattro feriti

Due morti e quattro feriti è il bilancio di un incidente stradale accaduto ieri pomeriggio dopo le 17 alla periferia di Bozzolo, in provincia di Mantova. Secondo una prima ricostruzione della dinaminica dell’incidente, due auto si sono scontrate frontalmente. Lo scontro è avvenuto sulla statale Padana Inferiore, interrotta al traffico per consentire il soccorso dei feriti.

Scontro frontale a Bozzolo, morte madre e figlia

Sono due donne, madre anziana e figlia 45enne, residenti a Viadana, nel Mantovano, le vittime dell’incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla statale Padana Inferiore alla periferia di Bozzolo. Le due viaggiavano sull’Opel Corsa guidata dal figlio ventenne della donna più giovane e in compagnia del padre. Sull’altra auto si trovava una coppia di Rompezzagno (Cremona) a bordo di una Hyundai.

La dinamica dell’incidente

I quattro feriti sono ricoverati in vari ospedali, ma non sarebbero in pericolo di vita. All’origine dello scontro una mancata precedenza. Entrambe le vetture viaggiavano sulla statale provenendo da opposta direzione. Ad un tratto una di loro, nei pressi di un incrocio, ha girato a sinistra senza avvedersi dell’altra auto un arrivo.

