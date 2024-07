Incidente tra scooter a Montesarchio, morti due 17enni

Due diciassettenni che viaggiavano a bordo di un ciclomotore, sono morti in seguito ad uno scontro con un altro motoveicolo alla cui guida si trovava un sedicenne. L’incidente è avvenuto nella notte a Montesarchio, in provincia di Benevento. I due ragazzi rimasti uccisi erano entrambi di Rotondi, in provincia di Avellino. Un altro ragazzo, ferito, è stato portato in ospedale. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Le parole del sindaco

“Apprendo – dichiara in una nota il sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico – che purtroppo nella notte il nostro territorio è stato teatro di un tragico incidente in scooter, costato la vita a due giovanissimi della Valle Caudina. Esprimo la mia vicinanza e quella di tutta l’amministrazione alle famiglie dei ragazzi e alla comunità di Rotondi. Una tragedia immane e inaccettabile, vista l’età giovanissima delle due vittime. Rivolgo inoltre un appello ai giovani del territorio a tutelarsi e tutelare gli altri: simili tragedie non devono ripetersi”.