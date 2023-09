Grave incidente sulla strada che va da Canino a Montalto, in località Doganella, in provincia di Viterbo. Da quanto appreso dall’ANSA, questa mattina intorno alle otto, una Fiat Panda si è scontrata con il rimorchio di un trattore.

Nell’urto hanno perso la vita due persone: si tratta di un 19enne residente del posto di origini tunisine e un uomo le cui generalità sono ancora sconosciute. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, come non è ancora chiaro se entrambe le vittime stessero viaggiando sulla Panda o se uno dei due era alla guida del trattore. Sul posto i carabinieri della compagnia di Tuscania, il personale del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli.

