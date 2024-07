Infermiera di 24 anni soccorre un uomo, lui la violenta sull’ambulanza

Un altro caso di violenza, un’altra giovane aggredita. Questa volta, l’aggressione è avvenuta su un’ambulanza. Una ragazza di 24 anni, infermiera, è stata abusata da un uomo appena soccorso. I fatti risalgono a sabato 13 luglio. Verso le 19.30, i residenti del quartiere San Lorenzo di Roma hanno chiamato il 112 per segnalare un uomo furioso che stava danneggiando un negozio. Gli agenti, giunti sul posto, hanno riconosciuto l’aggressore, un sarto del quartiere. L’uomo, un indiano di 55 anni, stava distruggendo il suo negozio in via dei Marsi, presumibilmente a causa di uno sfratto per morosità.

Roma, infermiera del 118 aggredita sull’ambulanza

La polizia ha prontamente bloccato l’uomo e lo ha caricato su un’ambulanza del 118. Durante il trasporto al policlinico Umberto I, l’aggressore ha iniziato l’abuso. Sul veicolo del 118, l’uomo si è divincolato dalla barella, ha slacciato i pantaloni e ha aggredito l’infermiera toccandole il seno e le parti intime. La donna ha iniziato a urlare, richiamando l’attenzione dei colleghi che hanno fermato l’ambulanza per consentire l’intervento della polizia. L’uomo è stato così portato nel carcere di Regina Coeli, accusato di abusi.