Investe due persone e fugge, un morto e un ferito: caccia all’auto pirata

Nel Trevigiano è caccia al pirata della strada che, nella serata di domenica 14 luglio, è fuggito dopo aver investito due persone, uccidendone una e ferendo l’altra. L’incidente è avvenuto a Tempio di Ormelle, in via Campagne, poco dopo le 21. La vittima è Massimo Feletto, 51 anni, affetto dalla sindrome di Down e residente a Ormelle. La badante di Feletto, una donna di origini marocchine di 41 anni, è rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave.

L’incidente

La dinamica dell’incidente è ancora poco chiara e in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri di Conegliano, intervenuti sul posto. Massimo Feletto e la sua badante stavano rincasando e si trovavano sul ciglio della strada quando sono stati investiti. Dopo l’impatto, il conducente del veicolo ha accelerato e si è allontanato, apparentemente in direzione di Ormelle. Attualmente, svariate pattuglie sono impegnate nella ricerca del responsabile in tutta la zona del Coneglianese.

Massimo Feletto lavorava nell’orto di Casa Vittoria, un ristorante a San Polo di Piave gestito dalla cooperativa sociale Vita Down. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo nella comunità, che oggi piange la sua perdita.