Investite davanti scuola, gravi due ragazzine di 12 anni

Versano in gravi condizioni le due ragazzine 12enni investite da un’auto condotta da una 60enne che si è fermata subito a soccorrerle. L’incidente è accaduto nel comune di Marciano della Chiana (Arezzo). Le ferite sono ricoverate all’ospedale Meyer di Firenze dove sono arrivate in codice di urgenza rosso. Le due bambine sono state investite all’uscita di scuola. Sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica.