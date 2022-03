La truffa dei falsi carabinieri: suo figlio ha avuto un incidente ma è senza assicurazione...

E’ una delle truffe agli anziani più consolidate: qualcuno si finge carabiniere, dice che il figlio ha fatto un incidente e che è senza assicurazione, qualcun altro si presenta a casa fingendosi un carabiniere e spilla quello che può alla signora. Un vero e proprio classico. E tutto purtroppo è successo di nuovo. Questa volta a Firenze, in via Nazionale.

La prima ricostruzione

Ad agire più persone. Più persone che hanno seguito il classico canovaccio della truffa. Signora, sono un carabiniere e suo figlio ha avuto un incidente dice qualcuno al telefono. La signora, una 79enne aretina, preoccupata, chiede informazioni. Si tranquillizzi signora, adesso vengono alcuni miei colleghi a casa e risolviamo tutto. Purtroppo, infatti, suo figlio è senza assicurazione.

La signora, preoccupata, inizia ad andare in ansia. Ed è proprio su questo che gioca la banda.

L’arrivo a casa

Alla fine a casa arriva la combriccola che spiega alla signora che il figlio è senza assicurazione e che per risolvere la faccenda serve qualche soldo. La signora preoccupata dà quel che può. Sembra che in questo caso siano stati dati 3mila euro circa e alcuni gioielli di famiglia. La donna non aveva ovviamente con sé tanto denaro. Sono stati i falsi carabinieri ad accompagnarla al bancomat più vicino.