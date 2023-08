Ladra sfila lo zaino del turista appeno sulla sedia. Decine di persone corrono in soccorso del ragazzo derubato fermando la ladra. Quello che avviene è una scena da “giustizia fai da te”: camerieri e passanti picchiano la donna a terra prendendola a calci, pugni e percosse. La donna è costretta a lasciare la refurtiva a terra e vinee salvata da una “collega”.

Ladra ruba lo zaino al turista, passanti e camerieri la prendono a calci e pugni

Accade in via Pastini a pochi metri da piazza della Rotonda in cui c’è il Pantheon, uno dei monumenti tra i più frequentati di Roma. Il giovane, durante la cena si è visto sfilare lo zaino appeso sulla sedia. E’ stato per primo lui a mettersi ad inseguire la donna. Il turista è stato fin da subito aiutato dai passanti e da alcuni camerieri in servizio nelle tante attività commerciali della zona.

La scena è stata ripresa dall’alto e, secondo quanto scrive Repubblica che pubblica il video, non è stata denunciata alle forze dell’ordine di cui non c’è comunque traccia durante il pestaggio.

