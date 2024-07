L’appello del suocero di Bozzoli: “Costituisciti”. Resta la domanda: perché nessuno è andato a controllare?

“Questa vicenda mi sta distruggendo. Mi auguro che il compagno di mia figlia si costituisca al più presto per il bene suo ma soprattutto per quello di mia figlia e del mio nipotino”. Queste le parole di Daniele Colossi, padre della compagna di Giacomo Bozzoli attraverso l’avvocato Massimiliano Battagliola. “Per quanto mi riguarda posso solo dire – prosegue il suocero di Giacomo Bozzoli – che nella vita ho sempre lavorato onestamente e rispettando la legge. Per questa ragione mi sono messo subito a disposizione degli inquirenti perché credo che questa sia la cosa migliore per tutti. Spero che la vicenda si concluda il prima possibile”.

Ma dov’è finito Bozzoli?

La verità è che nessuno lo sa. Una vicenda incredibile che diventa credibile e possibile solo perché noi, in Italia, siamo abituati al peggio.

Da quel che si è capito finora, Giacomo Bozzoli, qualche tempo prima della sentenza che lo ha condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio, avrebbe preso la sua Maserati, sua moglie e il figlio di nove anni e sarebbe andato da qualche parte in Francia. Bozzoli Giacomo, ricordiamo, è stato condannato per l’omicidio dello zio Mario, avvenuto nel 2015 a Marcheno, in provincia di Brescia. Il corpo di Mario Bozzoli non fu mai trovato.

Secondo i giudici, che il primo luglio scorso hanno confermato l’ergastolo in via definitiva, Giacomo Bozzoli uccise lo zio e lo gettò nell’altoforno.

Comunque lo scorso 1 luglio, giorno della sentenza, Giacomo Bozzoli non era in aula. Quando le forze dell’ordine sono arrivate nella sua villa a Soiano, sul lago di Garda, infatti, di lui non c’era traccia. I vicini raccontano che Giacomo non si vede da giorni e che l’erba del giardino della villa è già alta. Secondo il suocero, sentito dagli inquirenti, la famiglia sarebbe “in una località imprecisata della Francia”.

In queste ore, raccontano, è stata anche perquisita la sua villa.

Resta la domanda: ma davvero nessuno, davvero nessuno, prima e durante la sentenza ha controllato che Bozzoli non scappasse? Davvero consideriamo questo tutto normale?