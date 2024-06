Bambina azzannata da un cane in pieno centro, denunciata la proprietaria dell’animale

Non è in gravi condizioni ma è comunque finita all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina una bambina: è stata morsa in pieno centro da un cane. La proprietaria, una signora di origine polacca di 57 anni, è stata denunciata per lesioni personali colpose e malgoverno di animali. Il cane, un meticcio di media taglia, è regolarmente iscritto all’anagrafe canina. Tutto è accaduto in prossimità di un negozio dove la piccola, mentre si trovava con i genitori, per cause in corso di accertamento è stata morsa dal cane. La bambina, prontamente soccorsa, è stata trasportata con un’ambulanza all’ospedale dove i sanitari le hanno prestato le cure necessarie.