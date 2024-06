Latina, operaio 38enne morto schiacciato da un mezzo che stava facendo manovra

Potrebbe essere rimasto schiacciato da un mezzo che stava facendo manovra, probabilmente in retromarcia, l’operaio trentottenne di origini romene, residente a Velletri, che tra le 3 e le 4 di questa notte ha perso la vita in un incidente sul lavoro nell’azienda Cdf logistica, in strada Macchia Grande, a borgo Santa Maria, nella periferia di Latina. Il trentottenne, secondo una prima ricostruzione, era impegnato in alcune operazioni di carico e scarico merci, quando sarebbe stato colpito da un camion. A chiamare soccorsi sono stati i suoi colleghi.

Purtroppo, però, quando i paramedici sono arrivati sul posto, per l’operaio non c’era già più nulla da fare. Insieme a loro anche i Carabinieri della compagnia di Latina, i quali hanno dato il via alle indagini per ricostruire l’accaduto, con gli accertamenti proseguiti fino a questa mattina. Il magistrato di turno che ha disposto l’esame autoptico per far luce sulle cause del decesso.