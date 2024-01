Una donna 50enne di Varese ha denunciato l’ex compagno dopo che lui, non accettando la fine della loro relazione, aveva inviato a parenti e amici, foto di rapporti sessuali con la donna. Immagini che sono state recapitate non solo via email o tramite messaggi, ma anche via posta. Il tutto è arrivato persino ai genitori della donna e al suo datore di lavoro.

Lei lo lascia, lui si vendica diffondendo foto dei loro rapporti sessuali

I fatti si riferiscono a qualche anno fa. L’avvocato dell’uomo, riporta Varese News, sta “valutando le strade aperte consentite dalla procedura vale a dire l’eventuale accesso a riti alternativi ovvero la prosecuzione delle eventuali fasi processuali successive con rito ordinario”. Il reato prevede pene abbastanza elevate anche sul piano pecuniario, infatti “da uno a sei anni”, e con la multa da 5.000 a 15.000 euro.

