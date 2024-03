L’eroina del giorno: la signora di 103 anni che gira in auto di notte con la patente scaduta

Va in giro di notte con l’auto a 103 anni, senza assicurazione e con la patente scaduta. E quando la fermano lei, l’eroina del giorno, ai carabinieri ha detto che beh, sì, doveva proprio uscire per andare a trovare degli amici. Tutto, raccontano le cronache, è avvenuto a Bondeno, piccolo comune di 13mila abitanti in provincia di Ferrara. Protagonista della storia un’arzilla ultracentenaria classe 1920.

A segnalare l’auto ai carabinieri, raccontano, è stato un cittadino che aveva visto un’auto rompere la tranquilla serata di Bondeno. La macchina, ha raccontato il testimone, stava procedendo in modo un po’ pericoloso. Incuriosita e anche un po’ spaventata una voltante dei carabinieri allora è subito intervenuta per rintracciare l’auto. Quando i militari hanno fermato la vettura e si sono avvicinati al finestrino la sorpresa. Al volante i militari hanno infatti trovato la signora ultracentenaria, senza patente, senza assicurazione e con qualche scusa niente male. La donna, forse anche a causa dell’ora tarda, è sembrata in effetti un po’ disorientata. Alla fine la 103enne è stata multata e la macchina è stata portata via col carroattrezzi. Ma non c’è dubbio: presto, alla rimessa delle auto, si presenterà una volenterosa centenaria.