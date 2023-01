L’ex modella e influencer Roberta Martini rapinata in casa a Milano: sequestrata e legata

In tre sono entrati la notte scorsa nell’appartamento a Milano della influencer ed ex modella e imprenditrice Roberta Martini legandola con delle fascette il tempo necessario per razziare monili il cui valore è ancora da quantificare e 5mila euro in contanti. I tre avevano il volto coperto da passamontagna e sono entrati da una finestra della casa al piano terra. Indaga la Polizia, la donna non ha avuto conseguenze.

Roberta Martini legata e derubata nella notte

La Martini ha raccontato agli agenti di aver sentito dei rumori nel suo appartamento, in zona Porta Romana, intorno alle 2.30. Pochi attimi dopo tre ombre, mascherate da passamontagna, l’hanno immobilizzata legandole i polsi con fascett, intimandole di non urlare e di aprire la cassaforte.

Sul posto sono arrivati i tecnici della Scientifica, per rilevare eventuali impronte e tracce biologiche, e gli investigatori della sezione Antirapine della Squadra Mobile, guidati dal commissario Francesco Federico e dal dirigente Marco Calì. I tre rapinatori hanno forzato una porta-finestra al piano ammezzato del condominio, per entrare. E avrebbero avuto “un accento dell’Est”, secondo la versione della vittima.

