Linea A, Roma: chiusa per allagamento la fermata Termini della metro. Passeggeri costretti a salire a Repubblica. A Roma piove forte e la stazione Metro Termini viene chiusa causa allagamento. Accade nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 aprile. Il nubifragio che si è abbattuto sulla città ha provocato forti disagi per via della grandine. Problemi anche sottoterra con la stazione della Metro A Termini che è stata chiusa causa allagamento.

Stazione Termini allagata: pendolari costretti a salire alla fermata Repubblica

A farne le spese i viaggiatori, costretti a prendere la metropolitana nella vicina stazione Repubblica. Atac, l’azienda comunale dei trasporto che gestice le linee metro, sui social ha scritto che la sospensione temporanea è dovuta a “danni da maltempo”.

Scenario simile anche alla fermata Re Di Roma, sempre sulla linea A, temporanemente “chiusa al servizio viaggiatori in entrata (causa guasto tecnico)” informa ancora Atac.

Grandine a Roma: strade ricoperte di ghiaccio. Auto e scooter si fermano

La pioggia caduta abbondante su Roma è stata accompagnata anche da una forte grandinata che ha colpito diverse zone della città. Accompagnata da forti tuoni, il ghiaccio ha costretto automobilisti e conducenti di scooter a fermarsi e a ripararsi. In diversi quartieri, strade e giardini sono apparsi letteralmente ricoperti di bianco tanto da far sembrare che avesse nevicato. Social impazziti con tanto di riprese e foto dell’evento fuori stagione.