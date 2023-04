Lino Banfi, tragedia nella famiglia dell’attore pugliese. Il pronipote Amanuel si è suicidato gettandosi dal settimo piano di un palazzo di Vimodrone, provincia di Milano. Il ragazzo era figlio adottivo di Michele Lagrasta e nipote di Nicola Lagrasta, il cognato di Lino Banfi e quindi cugino di Rosanna Banfi.

Il giovane è caduto dalla finestra di casa. Quando i soccorritori sono arrivati era ancora vivo. La corsa disperata verso il pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele non è però bastata a salvargli la vita.

Lino Banfi, tragedia in famiglia: morto suicida il pronipote Amanuel

Ed è stata proprio Rossana Banfi a dare la notizia della morte di Amanuel attraverso un post. In un dialogo immaginario con la mamma recentemente scomparsa, Rossana Banfi scrive: “Ti ricordi Amanuel, quel bellissimo bambino che tenevi in braccio in tante foto che ho visto in casa sua? Beh lui, proprio lui, a 18 anni ha deciso di partire per ‘il viaggio senza ritorno’ lasciando i genitori e tutti noi basiti a chiederci perché. Meno male che non ci sei, sarebbe stato troppo per te e per la tua sensibilità. Mamma, tienilo in braccio con te come allora e veglia su tutti i ragazzi indifesi che questa nostra società ha prodotto dimenticandosi delle loro anime fragili. Mamma non è giusto, non è nella natura delle cose. Io non sono credente ma vorrei che ci fosse un Dio in grado di aiutare questa famiglia. Mi manchi”, ha scritto Rosanna.

