VICENZA – Una donna di 41 anni di Lisiera di Bolzano Vicentino, in provincia di Vicenza, è stata arrestata dopo aver gettato per terra la figlioletta di tre giorni. E’ accaduto la sera di domenica 20 gennaio. La piccola è deceduta all’ospedale di San Bortolo per le ferite riportate. La madre ha poi tentato di uccidersi ferendosi alla gola con un coltello che aveva in casa.

Secondo le prime informazioni, il raptus ha colpito la donna improvvisamente, dopo aver allattato la piccola. Subito dopo aver gettato per terra la bimba la signora si è chiusa in bagno per uccidersi, e si è colpita al collo con un coltello da cucina, ma la ferita, poi curata all’ospedale, è stata superficiale e non è grave.

Il marito della donna, disperato, ha chiesto aiuto ad alcuni vicini di casa, che sono giunti sul posto. I sanitari del Suem 118 si sono resi subito conto delle condizioni disperate della neonata, che è stata rianimata sul posto per poi essere stata trasportata al San Bortolo, dove nonostante il prodigarsi dei medici del reparto di terapia intensiva pediatrica non c’è stato nulla da fare. Al momento gli inquirenti hanno sentito solo il marito, che pur in stato di choc ha raccontato quanto successo, mentre la donna è controllata a vista dai militari dell’Arma.

La madre è stata arrestata e ora è piantonata nel reparto di psichiatria. Per la delicatezza del caso il riserbo è massimo da parte dei carabinieri della compagnia di Thiene (Vicenza), intervenuti per le indagini.