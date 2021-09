Livorno, tragedia sul lavoro al porto: uomo di 55 anni è morto colpito dal cavo d’acciaio di una nave. Tragedia sul lavoro nel porto di Livorno: un marittimo di origine filippina, 55 anni, è morto stamani dopo essere stato colpito da un cavo di acciaio mentre si stavano effettuando le operazioni di ormeggio di una nave.

Secondo una prima ricostruzione dell’Ansa, l’uomo sarebbe stato colpito in pieno dal cavo che si è spezzato. Subito soccorso dal 118, intervenuto con un’ambulanza, nonostante i tentativi di rianimazione per il 55enne non c’è stato niente da fare: al medico non è rimasto che constatarne il decesso. Sul posto anche polmare e capitaneria di porto.

Come aggiunge Simone Lanari per corrierefiorentino.corriere.it, una volta giunto sul posto il medico ha trovato il marittimo in asistolia. E ha iniziato le prime manovre di rianimazione, durate per oltre mezz’ora prima di dichiarare il decesso dell’uomo.