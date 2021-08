E’ stata trovata morta Ludovica Tocchini, la ragazza di 24 anni scomparsa lunedì mattina a Montecarlo, in provincia di Lucca. Le ricerche erano partite poco dopo la segnalazione della scomparsa da parte della famiglia. Il corpo della ragazza è stato trovato in un casolare in via di Tappo a Badia Pozzeveri, sempre vicino Lucca.

Le ipotesi sulla morte di Ludovica Tocchini

Ludovica Tocchini si era allontanata dalla sua casa a Montecarlo lunedì mattina, facendo perdere le sue tracce. Il corpo senza vita della ragazza è stato trovato appeso ad una corda. Questo farebbe pensare ad un probabile suicidio, ma al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi sulla morte della ragazza. A trovare il corpo di Ludovica è stato un abitante del paese che da ieri stava partecipando alle ricerche.

Le ricerche di Ludovica Tocchini

Dopo la denuncia della sua scomparsa sono subito iniziate le ricerche, che hanno coinvolto le forze dell’ordine, i parenti e gli amici, con anche appelli lanciati via social. La ragazza non aveva il cellulare e quindi è stato impossibile contattarla prima della tragica scoperta.

Le ricerche si sono concentrate soprattutto su un’ampia fascia di territorio, che va ben oltre i confini di Montecarlo. L’abitazione da cui la ragazza è scomparsa è in località Turchetto, al confine con Porcari e Altopascio. Ed è soprattutto in quest’ultimo comune, in particolare nella zona di Badia Pozzeveri, che ieri fino a tarda sera era al lavoro anche la polizia municipale alla ricerca della giovane. E alla fine è proprio lì che hanno trovato il corpo della ragazza.