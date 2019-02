Luigi Bianchi è morto. Fu direttore del Tirreno dal 1983 al 1993

ROMA – E’ morto il giornalista Luigi Bianchi. Aveva 94 anni. Dal 1983 al 1993 era stato il direttore de “Il Tirreno” di Livorno. Prima di sbarcare in Toscana era stato al “Giorno” e al “Corriere della Sera”, dove si occupò soprattutto di politica, per poi arrivare come direttore, nei giornali locali del “Gruppo Repubblica-Espresso”.

Negli anni ’90 Bianchi decise di tornare ai suoi studi filosofici, che in realtà non aveva mai abbandonato neppure nella sua lunga carriera di giornalista, rimanendo comunque nel Gruppo dove venne nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell’Editoriale “Il Tirreno”.

Bianchi pubblicò nel 2012 “Vermi con ali di farfalla – L’evoluzione come idea filosofica” edito da Vielli, e pochi mesi fa, “La dignità globale. Un mondo dell’uomo per l’uomo” pubblicato dalla casa editrice pisana Ets in cui provava a rispondere, “da evoluzionista convinto – come si legge nella presentazione della stessa casa editrice -, al quesito sulla possibilità di convivenza pacifica della specie umana che si è posto fin dal 1943, quando ha vissuto l’esperienza della guerra”.