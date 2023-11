Ma veramente i terroristi di Hamas leggono il Mein Kampf di Hitler? E’ talmente assurdo e talmente mirato che magari alla fine sarà anche vero. Ci si fida del presidente israeliano, Isaac Herzog, che ha rivelato alla Bbc che sul corpo di un miliziano palestinese nel nord della Striscia è stata trovata una copia del Mein Kampf di Hitler. Il corpo, ha aggiunto, era nella stanza da letto di un bambino in una casa civile, usata come base terroristica di Hamas. “Questo – ha sottolineato – è il libro di Hitler tradotto in arabo. Quello che portò alla Shoah e alla Seconda guerra mondiale. Il terrorista scriveva appunti, contrassegnava le sezioni e studiava l’ideologia di Hitler di odiare, uccidere, bruciare e massacrare gli ebrei ovunque fossero. Questa è la vera guerra che stiamo affrontando”.

I terroristi di Hamas e il Mein Kampf di Hitler: tutto vero oppure propaganda da guerra

In una nota, la presidenza israeliana ha denunciato che ”dopo il massacro e le atrocità commesse dai terroristi di Hamas il 7 ottobre – il giorno in cui il maggior numero di ebrei sono stati assassinati dalla mostruosa epoca dell’Olocausto – questa è un’altra rivelazione che testimonia le fonti di ispirazione dell’organizzazione terroristica Hamas, e dimostra ancora una volta che tutte le sue azioni hanno lo stesso obiettivo dei nazisti, la distruzione degli ebrei”. Un episodio che racconta l’antisemitismo dei terroristi di Hamas ma che a molti non convince del tutto.