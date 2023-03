Jerry Calà avrebbe avuto un infarto. L’attore, a Napoli per le riprese di un film, sarebbe stato colto da malore questa notte mentre si trovava all’hotel Santa Lucia, dove alloggiava. Jerry Calà sarebbe stato trasportato nella Clinica Mediterranea in codice rosso per quello che potrebbe essere stato un infarto. La notizia è riportata da Napoli Today.

Jerry Calà in ospedale per un presunto infarto

Secondo Napoli Today, Jerry Calà sarebbe stato trasportato con un codice rosso alla Clinica Mediterranea per quello che dovrebbe essere un infarto. Non sono note le condizioni di salute del comico e cantante simbolo degli anni ’70 e ’80.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO