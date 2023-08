Malore mentre fa il bagno nel lago di Scanno: morto anziano di 88 anni

Tragedia questa mattina in località La Spiaggetta sul territorio comunale del lago di Scanno dove un anziano di 88 anni è morto. L’uomo, originario di Roma, le cui generalità non sono state ancora diffuse, è morto mentre stava trascorrendo una mattinata di relax sul lago. Dalle prime informazioni si è appreso che l’uomo, da tempo cardiopatico, si sarebbe sentito male pochi minuti dopo essere entrato in acqua, nei pressi della riva del lago. Quando alcune persone lo hanno estratto dall’acqua era già privo di conoscenza. Sul posto è intervenuto l’elicottero del 118 che per circa un’ora avrebbe tentato di rianimare l’uomo, purtroppo senza esito alcuno. Per ricostruire la dinamica della tragica vicenda sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castel Di Sangro.

Forse dovresti anche sapere che…