Un uomo anziano, di oltre 80 anni, è morto questa mattina a Castel Bolognese (Ravenna), travolto dall’acqua del Senio esondato a causa del maltempo in Emilia Romagna. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo era andato in bicicletta in una strada che era stata chiusa per precauzione ed è morto annegato. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti in un momento concitato dovuto anche alle altre numerose emergenze che riguardano il paese.

Il maltempo in Emilia Romagna

Moltissimi gli interventi dei vigili del fuoco, circa 400, abitazioni evacuate in provincia di Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna, mentre a Faenza si sono registrati allagamenti a seguito della rottura degli argini del fiume Lamone. Non ha smesso di piovere nella notte e l’allerta per i fiumi in piena prosegue in Emilia-Romagna. Si è ampliata la zona allagata per la rottura dell’argine del Sillaro a Conselice (Ravenna) e nella notte a Bagnacavallo è stata segnalata l’esondazione del Lamone in località Boncellino. Scuole chiuse in alcuni Comuni per precauzione, come Faenza, Castel Bolognese, Selva e San Martino di Molinella, territorio dove è tracimato il Quaderna.

Treni sospesi

La sospensione della circolazione ferroviaria, spiegano le Ferrovie dello Stato, è stata resa necessaria per l’innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno dovuto alle forti e prolungate piogge. Sul posto tecnici di Rfi in contatto con Prefettura e Protezione Civile. I treni in viaggio sono stati fermati nelle stazioni. In corso la riprogrammazione.

