Maltempo dalla Liguria alla Sicilia, da giovedì torna il sole. Frane nel Messinese, Capri al buio

Dopo un promettente assaggio, la primavera stenta il decollo. Temporali imperversano da Nord a Sud, accompagnati da vento e temperature in discesa, ma il maltempo ha le ore contate: da giovedì, 4 maggio, infatti il sole tornerà a splendere su tutto il Paese portando caldo e un termometro con punte quasi estive.

Maltempo: vento a Genova, frane nel Messinese

Tragedia sfiorata per il maltempo la scorsa notte a Genova dove il forte vento ha fatto cadere un albero su un’auto parcheggiata che era però vuota. I vigili del fuoco hanno liberato una strada e l’auto da un grosso tronco. Ma i pompieri sono stati chiamati anche in altre parti della città, come in tutta la regione, per altri rami caduti, persiane e tegole pericolanti a causa di forti raffiche.

Non è migliore la situazione al Sud: sono molti i danni e i disagi a causa del maltempo che sta imperversando nella zona Ionica e in quella Tirrenica del Messinese. Per le forti piogge alcuni torrenti sono esondati. Ci sono state anche frane su alcune strade provinciali. A Santa Lucia del Mela dieci persone sono rimaste isolate a causa della esondazione del Floripotema, ma i luoghi sono raggiungibili dai mezzi di soccorso. Tra i comuni più colpiti Limina, Roccafiorita, Antillo e Furci, dove si sono abbattuti forti temporali. Situazione critica ad Antillo, dove la comunità è isolata a causa di due frane verificatesi sulle Strade provinciali 15 e 19 che conducono in paese. Problemi anche nella zona Tirrenica per il cedimento della strada provinciale 061/Quater, Madonna delle Grazie-Pietrazze-Pietra Romita. L’arteria è indispensabile per collegare il comune di San Pier Niceto alle frazioni abitate di Oliva, Cafurci e altre, dove peraltro insistono aziende agricole. Potrebbero anche rimanere isolati dei nuclei di abitazioni. Tombini saltati e strade allagate a Taormina.

Capri al buio

Un nuovo blackout elettrico, dopo quelli delle scorse settimane, si è verificato ieri a Capri nel tardo pomeriggio a causa del maltempo che ha danneggiato un cavo portante al centro dell’isola. L’interruzione di energia elettrica si è estesa a macchia di leopardo in diverse zone dell’isola. Immediato è scattato l’intervento dei lavoratori della Sippic, la società che distribuisce l’energia elettrica sull’intera isola, che da ieri sera sono ancora all’opera per ripristinare l’energia nelle zone rimaste al buio .

Tanta pioggia anche nel Bolognese

Nel Bolognese, a causa del maltempo e della pioggia intensa che ha causato la piena di diversi torrenti l’Anas ha disposto, in via precauzionale, la chiusura temporanea al traffico – in entrambe le direzioni – della strada statale 253 bis ‘Trasversale di Pianura’ nel comune di Medicina. Alcuni disagi dovuti al maltempo sono in corso nel Comune di Casalfiumanese, sempre in provincia di Bologna. Le vie Croara e Maddalena sono state chiuse a causa di una frana e le persone non riescono a rientrare nelle proprie abitazioni.

La frazione Carseggio è isolata, poiché la strada attraversa un guado, ora sommerso, e perché nella strada alternativa è in corso una frana. A causa delle abbondanti precipitazioni, il torrente Sillaro nel pomeriggio ha rotto un argine sul confine tra Massa Lombarda e Imola, nel Bolognese. In alcune zone della Campania è stata prorogata a domani l’allerta meteo, così come in Toscana.

