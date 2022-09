E’ di sette morti e tre dispersi il bilancio dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulle Marche, in provincia di Ancona, dove in poche ore sono caduti oltre 400 millimetri d’acqua. Quattro sono le vittime a Ostra, una a Senigallia, una a Trecastelli e una a Barbara, dove ci sono ancora tre dispersi (tra cui un bambino). Ancora isolato il Comune di Cantiano, paese di poco più di 2mila abitanti in provincia di Pesaro e Urbino, dove le fortissime piogge hanno trasformato le strade in veri e propri torrenti e trascinato via auto. A Senigallia esondato il Misa.

Maltempo, alluvione nell’entroterra di Senigallia

Il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha seguito “dalla sala della Protezione Civile Regionale, insieme a tutte le altre Autorità, l’evolversi della gravissima crisi meteorologica e l’azione di soccorso di tutti gli operatori. Sono momenti di estrema apprensione”, ha scritto nella notte Acquaroli su Facebook. Particolarmente colpito l’entroterra nel nord della Regione. A Cantiano, Serra Santabbondio e Sassoferrato, Arcevia, Serra de Conti, Barbara, Senigallia: dopo mesi di siccità la pioggia ci ricorda l’assenza di cura della nostra terra. Crollati ponti e attività distrutte. Vigili del fuoco e volontari della protezione civile sono alla ricerca delle segnalazioni di dispersi. Intere aree da ore senza corrente elettrica.

Tra i dispersi c’è anche un bambino, salva la mamma

C’è anche un bambino di 8 anni tra i dispersi a Barbara. Il piccolo era con la mamma in auto che è rimasta bloccata dall’acqua. Secondo quanto ricostruito al momento dai soccorritori, la donna sarebbe riuscita a lasciare l’auto con il figlio in braccio ma sarebbe poi stata nuovamente travolta. I vigili del fuoco l’hanno soccorsa e salvata nella notte ma al momento del bambino non c’è traccia.

Il fiume Misa è esondato: il fango raggiunge le abitazioni

Intorno a mezzanotte è esondato il fiume Misa. Fango e detriti stanno raggiungendo velocemente il centro abitato, tra la disperazione dei residenti. “L’acqua ha superato il livello di Ponte Garibaldi e di Ponte degli Angeli”. A farlo sapere il Comune di Senigallia che ha avvisato la popolazione sui propri profili social. “Si ordina ai cittadini di non uscire di casa e di andare ai piani alti”.