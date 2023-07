Maltempo al Nord: persona colpita da fulmine a Verona, tromba d’aria nel Milanese

Un’ondata di maltempo sta colpendo il Nord, in particolare Lombardia e Veneto, con violente grandinate, vento e temporali. Una bomba d’acqua ha colpito diverse zone, con chicchi di grandine grandi quanto delle palle da tennis e raffiche di vento. Nel milanese si è addirittura manifestato un piccolo tornado.

Maltempo al Nord, tromba d’aria a Gorgonzola (Milano)

A Gorgonzola (Milano) una tromba d’aria ha scoperchiato tetti e divelto piante. Ma su tutta l’area di Milano ci sono disagi dovuti alla forte pioggia. Ad Abbiategrasso un furgone è finito in un canale, ma il conducente è riuscito a uscire da solo e non ha riportato conseguenze. A Cinisello Balsamo, un albero è caduto su una automobile e, anche in questo caso, la persona all’interno è riuscita a uscire da sola. Ad ora sono 110 gli interventi dei vigili del fuoco che hanno inviato una squadra anche a Monza per interventi nella zona est della città.

Colpito da un fulmine nel centro di Verona

Un uomo è stato ricoverato in gravi condizioni a Verona dopo essere stata colpita da un fulmine mentre stava percorrendo la centralissima Piazza Porta Nuova. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 13.00, mentre sulla città scaligera era in corso una tempesta, con pioggia e vento forte. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 e la Polizia stradale.

Vento sradica finestre che colpiscono alla testa due operai

Due lavoratori sono rimasti feriti durante il maltempo che in tarda mattinata si è abbattuto sul Bresciano dove vento forte e gradine hanno flagellato parte della provincia. L’infortunio è avvenuto all’interno di un’azienda di Capriano del Colle e due 56enni sono stati travolti da alcune finestre che si sono staccate a causa del vento. Hanno riportato ferite alla testa e alle braccia.

Entrambi sono stati trasportati in ospedale – due diversi del territorio – in codice giallo. Non sono in pericolo di vita.

Maltempo al Nord, albero colpisce donna in un agriturismo

Una donna è stata colpita da un albero caduto in un agriturismo nel Novarese, a Castelletto Ticino. Secondo le prime informazioni fornite dal 118, ha riportato gravi conseguenze e i sanitari giunti sul posto hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso per portarla all’ospedale Cto di Torino. Il maltempo che si è abbattuto sulla zona del lago Maggiore ha creato però difficoltà per il decollo del velivolo.

