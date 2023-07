Un fiume di ghiaccio ha invaso le vie del centro di Seregno, paese in provincia di Monza e Brianza. Nella mattina di oggi, venerdì 21 luglio, si è abbattuta una forte grandinata che ha messo in difficoltà i residenti, intrappolati dal ghiaccio presente per le strade.

Fiume di ghiaccio scorre per le vie di Seregno

E così alcuni video fatti dai residenti hanno cominciato a rimbalzare sui social. È il centro di Seregno verso l’ora di pranzo: “Qua in piazza sembra che ci sia un fiume, un fiume che scorre”, racconta una voce guardando Corso del Popolo, angolo piazza Vittorio Veneto.

La situazione

Il sindaco di Seregno Alberto Rossi sulla sua pagina Facebook ha precisato: “Siamo al lavoro – dopo la bomba d’acqua e la grandine di questa mattina – con la Polizia Locale, Uffici comunali, Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, BrianzAcque e RetiPiù per ripristinare la situazione è ripristinare la corrente ovunque sia possibile. La viabilità si sta normalizzando. Sono ancora chiusi i sottopassi di via Stadio e via Nazioni Unite, insieme al sottopasso pedonale tra via Solferino e via Magenta, che è tra le situazioni che sto supervisionando personalmente con il vice Sindaco William Viganò. Sono inoltre saltate per l’acqua due cabine elettriche. Con tutte le cautele del caso, anche su quello ci sono squadre al lavoro”.