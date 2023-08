Maltempo a Roma e nel Lazio, con pioggia prevista anche per oggi con il quadro meteo condizionato dal ciclone Poppea. Nella notte, su Roma si è abbattuto un forte nubifragio. La pioggia, secondo le previsioni, condizionerà anche la giornata di oggi, martedì 29 agosto. Roma e il Lazio saranno alle prese con un’allerta meteo gialla che significa rischio temporali e grandinate accompagnate da forti raffiche di vento. Il maltempo secondo le previsioni resisterà anche domani, prima del miglioramento atteso per giovedì.

Maltempo a Roma, alberi caduti nella notte

A causa del forte vento sono caduti alberi sulla via Ostiense ed anche su lungotevere in Augusta. Qui, un platano si è abbattuto su un’auto parcheggiata e il conducente è rimasto miracolosamente illeso. Molti anche gli allagamenti. La situazione peggiore sembra essere quella sul litorale: a Ostia è stata segnalata una forte mareggiata.

Maltempo anche a Civitavecchia e sulla costa viterbese

Stesso scenario a Nord tra Civitavecchia e Montalto di Castro, dove sono state segnalate onde alte fino a quattro metri. L’acqua ha creato problemi ad alcuni stabilimenti balneari e in alcune località è arrivata anche sulla strada.

Rami caduti in provincia di Viterbo, a Civita Castellana e non solo. Danni ad auto in sosta. La protezione civile comunica che lee temperature nelle prossime ore scenderanno fino a 18 gradi prima di rialzarsi nel weekend, quando la massima sarà di nuovo a 30 gradi.

