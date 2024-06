Marco e la passione per i fumetti: chi erano le 3 vittime dell’incidente al casello di Rosignano

Forse un malore è stata la causa del tamponamento devastante tra auto a un casello autostradale in cui hanno perso la vita tre persone e sei sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto al casello dell’autostrada A12 di Rosignano Marittimo in provincia di Livorno. Le immagini dello schianto al casello autostradale di Rosignano Marittimo, avvenuto dopo le 13 di domenica 2 giugno sono impressionanti (clicca qui per vedere il video).

Chi sono le vittime di Rosignano: Marco aveva 21 anni ed era appassionato di fumetti

Le vittime sono Robert Friendrich Fendt e Maria Cornelia Schubert, marito e moglie tedeschi di 61 e 68 anni entrambi di Augusta in Baviera. Con la loro auto, una Honda, la coppia viaggiava in direzione Roma. Forse per un malore (alla guida dell’auto c’era il 68enne) hanno impattato a forte velocità contro un’altra auto, una Fiat 500, ferma al casello guidata da ragazzo di 21 anni che è deceduto. Marco Acciai era originario di Pontassieve. Era seduto sul sedile del passeggero, alla guida dell’auto c’era una ragazza di 29 anni, rimasta ferita. Per loro tre non c’è stato scampo, sono tutti morti sul colpo. Le salme sono state estratte dai vigili del fuoco e trasportate all’obitorio di Rosignano.

Marco Acciai si era diplomato due anni fa all’Istituto Marco Polo di Firenze. “Cinque anni difficili ma bellissimi allo stesso tempo”, aveva scritto sulla sua pagina social durante la maturità pubblicando, sempre in Rete, le fotografie scattate dopo gli esami di maturità. “Auguro il meglio a tutti e che la vita possa darvi tanta felicità anche in futuro” aveva scritto salutando i suoi compagni di classe e professori. Marco era appassionato di fumetti e di cultura orientale: “Adoro i manga, gli anime e tutto ciò che riguarda il Giappone” aveva scritto sui suoi profili social. Aveva anche aperto un canale Youtube “per condividere questa passione” su cui postava tantissimi video e aveva diverse centinaia di follower. Gli piaceva anche la musica, trap e rap. Guardava sempre il Festival di Sanremo che poi commentava con video e dirette social.

Nella carambola successiva al primo scontro sono rimaste coinvolte altre tre auto, una Hyundai Tucson con targa lituana, una Tiguan con targa austriaca e una Ford Cmax svizzera e la cabina del casello che è stata completamente divelta. Tra i sei feriti, tutti in modo lieve, una donna di 29 anni, una di 63, due fratellini di uno e sei anni e la madre di 35, che sono stati accompagnati all’ospedale di Livorno c’e’ anche il casellante, un 44enne di Cecina.