A causa di un temporale che si sta abbattendo sulla zona, sono al momenti sospesi i soccorsi per il recupero delle persone rimaste coinvolte nel crollo del ghiacciaio della Marmolada. Con il passare delle ore diminuiscono le speranze di trovare qualcuno in vita, nella zona colpita dal distacco del seracco della calotta di Punta Rocca sulla Marmolada, a una quota di 3.200 metri. Non solo: si teme che possa esserci l’eventuale crollo di un’altra parte del ghiacciaio e quindi si preferisce non procedere per non mettere a rischio i soccorritori.

Tragedia ghiacciaio Marmolada, i dispersi salgono a 15

Un fronte di ghiaccio di 300 metri – il cui crollo è stato causato dalle alte temperature di questo periodo, con il record di 10 gradi raggiunto sulla vetta – che si è mosso ad una velocità di 300 km orari, cadendo da una pendenza di 45 gradi. Il bilancio attuale è di 7 morti, 8 feriti mentre i dispersi sarebbero 15. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Trento, Bolzano, Belluno e Treviso, di cui due versano in gravi condizioni. Sono in corso le operazioni di riconoscimento delle vittime e le verifiche per identificare i proprietari di tutte le 16 auto che ieri si trovavano nei parcheggi situati nei pressi dei sentieri di accesso all’area.

Marmolada, per soccorritori probabilità basse di trovare in vita i dispersi

“Le probabilità di trovare in vita i dispersi triturati da una valanga dopo così tante ore sono davvero molto basse, per non dire nulle”. Lo ha detto all’AGI, Giorgio Gajer, presidente del Soccorso alpino in Alto Adige in merito agli escursionisti dispersi da ieri sulla Marmolada dove il crollo di un seracco ha travolto due cordate che stavano procedendo sulla via normale.