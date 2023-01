Matrigna maltratta e umilia una bambina di 6 anni: acqua bollente addosso, capelli rasati…

Una bambina è stata maltrattata e minacciata per anni dalla matrigna. Il tutto è accaduto alle porte di Roma, in zona La Storta. Gli abusi sono iniziati quando la bambina aveva 6 anni e sono durati per anni, fino al 2021 quando, una dirigente scolastica della scuola media che la piccola frequentava, ha denunciato il tutto.

Bambina vittima di maltrattamenti da quando aveva 6 anni

I fatti risalgono all’arco temporale compreso tra il 2013 e il 2021 e si sarebbero consumati all’interno dell’abitazione dove la bambina viveva insieme al padre, alla matrigna e a quattro fratellastri, nella periferia di Roma. Secondo quanto raccontato dalla bambina, scrive Il Messaggero, la matrigna la maltrattava e minacciava, le gettava addosso acqua bollente, la costringeva a dormire bagnata e ad andare a scuola senza merenda.

Le umiliazioni

La insultava denigrandola piscologicamente che era “figlia del diavolo”, che le stava rovinando la vita. Che era “grassa e brutta”, le aveva anche rasato i capelli dicendole che nessun uomo l’avrebbe mai guardata. Violenze e umiliazioni che sono continuate per anni, e così a 14 anni l’adolescente ha raccontato tutto ad una sua insegnante ed è andata via da casa rivolgendosi ad una casa famiglia. La matrigna è stata allontanata dalla casa famigliare mentre la giovane si trova in un ambiente protetto.

