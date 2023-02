Maurizio Costanzo, la camera ardente in Campidoglio. I funerali lunedì alle 17 alla Chiesa degli Artisti. Giornalista, conduttore tv, autore e sceneggiatore, Costanzo è morto all’età di 84 anni. Dal 1995 era sposato con Maria De Filippi. La sua scomparsa è stata annunciata dall’ufficio stampa ed è avvenuta nella clinica privata Paideia in cui era ricoverato da una settimana per un intervento di routine.

Negli ultimi giorni, le sue condizioni di salute erano peggiorate. Nel corso della sua vita, Costanzo è stato ricoverato più volte in ospedale a causa dei suoi problemi al cuore. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ha subito anche un’intervento chirurgico a cuore aperto e un altro alle spalle. La moglie Maria De Filippi aveva svelato che il marito soffriva di diabete.

Maurizio Costanzo, oggi la camera ardente in Campidoglio, lunedì i funerali presso la Chiesa degli Artisti

La camera ardente sarà allestita in Campidoglio oggi sabato 25 febbraio in Campidoglio. La famiglia rende noto che sarà possibile rendere omaggio ad uno dei massimi esponenti del talk show televisivo italiano fino alle ore 18 di domenica. Questo il breve comunicato: “La camera ardente di Maurizio Costanzo sarà allestita domani e domenica presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola). Apertura al pubblico il 25 febbraio dalle 10.30 alle 18 e il 26 dalle 10 alle 18 (è raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2)”. I funerali si svolgeranno invece lunedì 27 febbraio alle 15 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo.

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, “nel ribadire il cordoglio per la scomparsa di Maurizio Costanzo, grande giornalista che, con acume, garbo e professionalità ha attraversato decenni di cultura italiana, ha disposto le esequie solenni”.

Maurizio Costanzo, i messaggi di cordoglio: Giorgia Meloni

“Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio”.

Silvio Berlusconi

“Maurizio Costanzo è stato uno dei più grandi giornalisti e scrittori italiani di sempre. Non ha soltanto inventato un genere televisivo, ma, grazie a una intelligenza brillante e alla sua infinita curiosità, ha spaziato in tutte le arti – come la musica – sapendosi dimostrare un innovatore, sempre avanti. È stato un giornalista coraggioso al punto da mettere a rischio la sua stessa vita. Per me era un amico, sempre vicino e sempre leale. Mancherà moltissimo a tutti noi. Un abbraccio a sua moglie, Maria De Filippi, e a tutta la sua famiglia”. Lo scrive sui social il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Giuseppe Conte

“Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l’impegno civile fino a sfidare senza paura la mafia, rischiando la sua stessa vita. Con Maurizio Costanzo se ne va un pezzo di storia culturale del nostro Paese”.

Francesco Totti

“Maurizio sarai per sempre nel mio cuore. Eternamente grazie”.

Amadeus

“Un immenso dolore. Maurizio Costanzo ha reso grande la radio e la televisione”. E’ il ricordo di Amadeus, affidato al suo profilo Instagram.

Bruno Vespa

“E’ la persona che ha inventato la seconda serata tv: è stato il primo a importare quel tipo di talk show dagli Stati Uniti, riadattandoli, il primo a far sedere intorno a un tavolo persone diversissime tra loro. Gli dicevo sempre: sei nostro padre. Porta a Porta, in fondo, è una filiazione tardiva di Bontà Loro”.

Vittorio Sgarbi

“E’ terribile, è morto nostro padre, mio padre, tuo padre, l’inventore della nostra tv, quella con tanti ospiti, quella con diverse voci”. Così lo storico dell’arte e sottosegretario Vittorio Sgarbi che ha appreso della notizia della morte di Maurizio Costanzo mentre era collegato con La7 a L’Aria Che Tira. Myrta Merlino ricorda a Sgarbi il suo esordio in tv proprio da Costanzo: “E’ dimostrato quello diceva Funari: la televisione è imprevisto. Questi effetti di imprevisto erano legati al tipo di incontri”, incroci tra persone “che hanno permesso a me di esistere. La sua televisione era quella in cui capitavano le cose, quella in cui sono nate tante figure capaci di sorprendere”.

Simona Ventura

“Ho sempre pensato che questo giorno non sarebbe arrivato mai. Per la persona che sei, la cultura che hai sempre elargito e la tua sagace ironia, questo paese perde TANTISSIMO. Abbraccio infinitamente Maria, Gabriele, Camilla e Saverio. Eri Vita. Buon viaggio”.

Gianni Morandi

“È un grande dolore. Ci conoscevamo da sempre, gli volevo bene. Ciao, Maurizio”.

Renzo Arbore

“Abbiamo cominciato insieme. Eravamo una categoria forte e giovane che ha rivoluzionato la radio negli anni più belli anche insieme a Boncompagni. Poi, le nostre strade si sono divise ma siamo sempre rimasti amici. Ci mancherà. Mi mancherà un grandissimo protagonista della nostra scena artistica”.

Francesco Rutelli

“Sono scioccato per la morte di Maurizio Costanzo. Ci siamo incontrati ancora poche settimane fa, con nuove idee e progetti. Maurizio è stato un amico di famiglia per me e per Barbara e ci ha dato quasi l’idea di essere immortale; ci siamo scambiati consigli preziosi; il suo matrimonio con Maria ha sancito una nuova fase creativa e affettiva della sua vita. La vita di un grande ‘raccontatore’ ed esploratore della nostra Italia; di un uomo coerente dalle battaglie per i diritti civili alla sfida a viso aperto alle mafie, che hanno fallito nel proposito di ucciderlo. Maurizio mi mancherai e non smetterò di ricordarti”.

Roberto Gualtieri

“Con Maurizio Costanzo se ne va un grande giornalista e protagonista della televisione italiana. Ideatore geniale di programmi che hanno fatto storia, non dimenticheremo mai la sua intelligenza, simpatia ed ironia. Un abbraccio affettuoso alla moglie Maria e ai suoi cari”. Così su Twitter il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

