Medico ferito con l’accetta nel parcheggio dell’ospedale dopo un tamponamento: è in fin di vita

Nuovo episodio di violenza in Italia. Un medico del Policlinico San Donato vicino Milano, è stato aggredito con un machete per un tamponamento. Ricoverato, è in fin di vita

di redazione Blitz

Pubblicato il 13 Dicembre 2022 - 13:26