Mesagne, provincia di Brindisi. Dopo l’Albania e Malta, arriva dalla Puglia l’ennesimo racconto di commensali che, dopo aver consumato il pasto, se ne sono andati via senza pagare.

Nella cittadina del brindisino, un ristoratore ha servito ad una coppia di turisti dell‘astice e del pesce. I due, nel momento in cui dovevano pagare se ne sono andati lasciando dietro di sé un conto salatissimo. Il ristoratore non ha potuto fare altro che presentare una denuncia alla Polizia Locale di Mesagne che ha acquisito le immagini fornite dalle telecamere presenti nell’esercizio commerciale. Si tratta di una coppia di professionisti della truffa e buongustai che, sempre in questi giorni e nello stesso luogo, hanno truffato anche altre strutture commerciali.

Mesagne, coppia cena a base di astice ed altro pesce e se ne va senza pagare

La vicenda si è verificata la sera di sabato 26 agosto. Siamo nel centro dell’antico borgo cittadino nella centralissima piazza dei Commestibili. Una coppia non del posto si siede ed ordina prima una serie infinita di antipasti a base di mare e terra. Poi ordina astice, secondi di pesce, dessert, caffè e liquori. Come se non bastasse ordina anche una bottiglia di vino molto cara.

I due chiedono poi il conto che ammonta a ben 140 euro. Il cameriere lo porta al tavolo nella classica cartellina di cuoio e non trova nessuno. I due clienti si sono alzati e se ne sono andati mischiandosi tra i turisti presenti sul posto.

Nessuno si era accorto di nulla. Il ristoratore e il cameriere si sono quindi accorti di essere stati truffati.

La coppia ha truffato anche un lounge bar e un bed and breakfast

Nella giornata di ieri, il ristoratore ha presentato denuncia contro ignoti scoprendo che la coppia, incurante di essere riconosciuta, aveva consumato un’apericena sulla stessa piazza, il giorno dopo, senza pagare il conto. Sembra che la stessa tecnica sia stata usata in un B&b in cui alloggiava.

