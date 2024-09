I 4 rituali magici per far addormentare i bambini velocemente

Il momento della nanna può essere un vero incubo per i genitori, ecco 4 rituali magici per far addormentare i bambini in modo veloce.

Sappiamo molto bene che un buon sonno è essenziale per ricaricare le energie, a prescindere dall’età per affrontare le sfide quotidiane con il giusto slancio. Ma nei bambini il riposo è, se vogliamo, ancora più importante perché sono nella fase della crescita.

Spesso i bambini possono fare i capricci quando arriva l’ora di mettersi sotto le coperte, non è solo “colpa” della vivacità dei più piccoli perché sotto ci può essere anche la paura di rimanere da soli, lontani dai genitori.

Ecco allora che ci sono dei comportamenti che gli adulti possono mettere in pratica per rasserenare i bimbi e farli abituare a una routine ben precisa che è capace di farli addormentare velocemente. Scoprite di cosa si tratta

Come insegnare la routine ai bambini con i 4 rituali magici per farli addormentare

Premettiamo che ci sono alcune cose che i genitori non devono mai fare con i loro piccoli. Prima di tutto non devono sgridare il bimbo che non ha sonno o che non vuole dormire, non è il caso di forzarlo se non è stanco, basterà distrarlo con qualche attività affinché senta il bisogno naturale di dormire.

Ovviamente cercate di mantenere ordine nella camera dei piccoli, e non metteteli davanti al tablet o allo smartphone sperando che si stanchino guardando i video. Poi cercate di trasmettere sicurezza al vostro pargolo, attuando uno dei rituali magici che gli permetteranno di addormentarsi velocemente.

Noi ve ne sveliamo quattro, presenti ne “Il libro della nanna” (Edizioni Lswr), scritto dal pediatra Alberto Ferrando, ma voi potete anche idearne degli altri, da condividere con i vostri figli in base alle esigenze famigliari.

Per facilitare il sonno dei bambini il primo rituale è quello della lettura di un libro. Funziona se inserito in una routine quotidiana, quindi stabilite un orario e cercate di rispettarlo. I piccoli attenderanno con gioia questo momento e si addormenteranno sereni.

Il secondo rituale è l’ascolto della musica. Una melodia rilassante, la classica ninna nanna, è un vero toccasana per calmare i piccoli. Se siete stonati potete far andare una playlist apposita.

Altro rituale che aiuta il bimbo ad addormentarsi è il bagnetto, dopo essere stato coccolato e accudito si lascerà andare al sonno con facilità.

Infine lasciate a disposizione dei bambini un oggetto da cui possa trarre conforto e che lo aiuti nel distacco da voi genitori. Può essere un peluche, il succhiotto, un cuscino. Lasciate che siano lo a sceglierlo.