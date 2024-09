Un Posto al sole, spoiler fine settembre: accadrà di tutto

Un posto al sole, spoiler di fine settembre: una terribile aggressione sconvolgerà tutti, Viola in apprensione per Damiano.

Saranno puntate al cardiopalma quelle di fine settembre per i fan di Un posto al sole che resteranno con il fiato sospeso di fronte ad eventi inaspettati e tragici. Al centro di tutto ci sarà una brutale aggressione che metterà a rischio la vita di un personaggio la cui identità, per il momento, non è stata svelata dagli spoiler in circolazione. Ci saranno, inoltre, ore di apprensione per Viola che, pur avendo sempre sostenuto Damiano, comincerà ad avere paura quando il compagno annuncerà di voler sfidare Torrente.

La situazione non sarà rosea neanche per Marina che dovrà difendersi da una pesantissima accusa mentre Roberto Ferri continuerà a screditare Ida per riuscire a raggiungere il suo obiettivo. A Napoli, inoltre, ci sarà anche un graditissimo ritorno.

Spoiler Un posto al sole: chi torna a Napoli e chi viene aggredito

Come svelano gli spoiler di Un posto al sole, nelle puntate in onda a fine settembre, Roberto Ferri non si arrenderà e porterà avanti il piano per screditare Ida. Nel frattempo, una delle persone coinvolte nel processo sarà brutalmente aggredita e i sospetti si concentreranno subito su Marina che sarà sottoposta anche ad un lungo e duro interrogatorio da parte della polizia.

Alberto ha raccontato una versione non totalmente veritiera su Torrente riuscendo, tuttavia, a dare una scossa alle indagini. Damiano, così, è disposto a tutto pur di catturarlo, anche a mettere a rischio la propria vita. Una scelta che, però, scatenerà la preoccupazione di Viola che non riescirà a nascondere la paura di perdere per sempre il compagno.

Tra tante tragedie e l’arrivo di un nuovo personaggio che stravolgerà gli equilibri, a Palazzo Palladini ci sarà anche il tempo per accogliere Guido che tornerà a Napoli. Il ritorno in città di Del Bue, però, sarà diverso da quello che si aspettava. Il piccolo Lollo, infatti, si rifiuterà non solo di dormire a casa del padre, ma anche di trascorrere del tempo con lui. Un atteggiamento che farà nascere dubbi e ansie in Guido che, tuttavia, analizzando la situazione, comincerà a sospettare che la responsabile di tutto sia Mariella. Guido, infatti, si convincerà che la donna abbia raccontato cose spiacevoli al bambino mettendolo contro di lui.

Problemi anche per Silvia che, in merito alla ristrutturazione del Vulcano, avrà una dura discussione con Nunzio e Rossella, di fronte alla discussione, non saprà cosa fare non volendosi schierare.