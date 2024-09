In occasione dell’uscita del film Uglies, proponiamo cinque opere di fantascienza disponibili su Netflix da vedere assolutamente per tutti gli appassionati del genere. Su Netflix c’è una vastissima scelta di titoli, molti dei quali pensati per gli appassionati di fantascienza. Tra quelli appena usciti, c’è da segnalare il discusso Uglies, già nella top 10 della piattaforma. Il film, con protagonista Joey King, è tratto dall’omonimo romanzo del 2005 di Scott Westerfeld ed è diretto da McG (Terminator Salvation, Rim of the World).

Chi ama la fantascienza ha i propri film di riferimento, spesso quei capolavori inarrivabili che hanno segnato il genere, o forse qualche chicca che custodisce gelosamente nel cuore. Quello della fantascienza è un genere tanto meraviglioso quanto insidioso, attraverso il quale è facile scivolare nella banalità o fin troppo spesso nel disastro filmico. Di seguito proponiamo cinque film di fantascienza disponibili su Netflix da vedere assolutamente.

Come detto in precedenza, il catalogo Netflix è molto ricco per quanto riguarda la fantascienza e spesso si trovano alcuni film che hanno segnato la storia di questo genere. Per questo motivo, abbiamo deciso di non scegliere titoli storici o molto noti come i vari Matrix, Terminator o Tenet, ma abbiamo preferito selezionare alcuni film che forse non avete mai visto.

Elysium (2013)

Elysium è un film del 2013 diretto da Neill Blomkamp, con protagonisti Matt Damon e Jodie Foster. Il regista, che già aveva sperimentato la fantascienza con l’originale District 9, propone un film solido, probabilmente inferiore al precedente, ma capace allo stesso modo di raccontare qualcosa aldilà dell’azione pura tipica del genere. Il film, infatti, ci catapulta in un futuro non troppo distopico nel quale la società, divisa nettamente tra ricchi e poveri, è vittima di una violenta ingiustizia contro la quale chi non ha più nulla da perdere decide di ribellarsi. Tanta azione, spettacolo visivo assicurato ma con un occhio, forse due, alla riflessione sociopolitica che mette sul piatto.

Annientamento (2018)

Tratto dall’omonimo romanzo di Jeff VanderMeer, Annientamento è un film del 2018 diretto da Alex Garland, con protagonisti Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh e Oscar Isaac. Sulla bravura e sul coraggio artistico di Garland c’è poco da discutere: titoli come Ex Machina e Men sono già degli ottimi esempi, da vedere assolutamente entrambi, e non ci dilungheremo oltre. Annientamento, lontano dall’essere purtroppo un successo commerciale, pone lo spettatore dinanzi a quesiti etici e filosofici di enorme gravità, attraverso il genere fantascientifico che si contamina di qualche elemento più horror. Anche in questo caso, come per Elysium, non c’è azione che non corrisponda a una riflessione che si cerca di suscitare nella mente dello spettatore. Peccato non aver concesso al film il “lusso” della sala.

Akira (1988)

Akira è un film del 1988 diretto da Katsuhiro Ōtomo. Il film è l’adattamento dell’omonimo manga scritto dallo stesso Ōtomo. Non potevamo di certo lasciare un film anime così grande fuori da questa lista. Parliamo infatti di un film che ha rivoluzionato l’immaginario fantascientifico tanto nel mondo dell’animazione quanto in quello del cinema in generale. Le atmosfere cyberpunk, la narrazione mai banale e stratificata e una componente tecnica maestosa e iconica, fanno di questa opera un capolavoro e un film assolutamente imprescindibile. Anche se non amate gli anime, non lasciatevi sfuggire questa perla.

Spaceman (2024)

Tratto dal romanzo Il cosmonauta, scritto da Jaroslav Kalfar, Spaceman è un film del 2024 diretto da Johan Renck, con protagonisti Adam Sandler, Carey Mulligan e Isabella Rossellini. Resettate la mente e dimenticate le spade laser e l’azione intergalattica no-stop: Spaceman è senza dubbio il film più particolare di questa lista. Ai margini della fantascienza che tutti conosciamo c’è Spaceman, uno sci-fi intimista e metaforico che pone lo spettatore a tu per tu con la claustrofobica situazione dell’astronauta Jakub, in missione solitaria nello spazio. La natura esistenzialista del film, mescolata con ingredienti grotteschi di kafkiana memoria, rendono Spaceman un’esperienza curiosa e insolita, che potrà farsi apprezzare da chi ama questo genere così come dal resto del pubblico, meno da chi ha paura dei ragni.

Il buco (2019)

Il buco è un film spagnolo del 2019 diretto da Galder Gaztelu-Urrutia. Una grossa struttura, simile a una prigione, si compone verticalmente di un’infinità di livelli, abitati ciascuno da due persone. Una piattaforma stracolma di cibo scende lentamente in ogni livello, saziando lo stomaco di quelli ai piani più alti e condannando alla fame gli altri nei livelli più bassi. Legato senza dubbio all’universo thriller, Il buco ha nella sua struttura narrativa e scenica le suggestioni della fantascienza, quelle che alimentano un sottotesto che si fonda su una lucida e spietata critica alla società. Ancora una volta la fantascienza si fa mezzo per trasmettere un messaggio, un’idea e, come nel caso di questo affascinante film spagnolo, un’inquietante previsione sugli effetti di un capitalismo fuori controllo, lo stesso che ormai sembra appartenerci come una seconda pelle.