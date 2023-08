La frana in Savoia (Ansa)

Maltempo, allerta rossa in Lombardia e piogge diffuse sull’Italia Centro-Nord provocate dal ciclone Poppea. Dopo una domenica all’insegna del maltempo che ha colpito soprattutto il Nordovest e in particolare la Liguria, ancora maltempo sul Centro Nord con rischio tempeste di vento, grandine e pioggia. Il Sud è invece alle prese col caldo e con gli incendi.

Maltempo, allerta rossa in Lombardia, arancione nelle altre regioni: rischio tempeste

Oggi, 28 agosto, scatta l’allerta meteo rossa in Lombardia, specialmente per la zona della Valchiavenna. Per altre aree della regione, compresa Milano, l’allerta è arancione. La Protezione Civile spiega che lo stesso livello di allerta legato ai temporali e agli effetti sul territorio è presente “in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Bolzano, ampi settori del Piemonte, parte della Toscana e sul Veneto”.

Allerta gialla, invece, su Abruzzo occidentale, Campania, parte dell’Emilia- Romagna, resto di Toscana, Veneto e Piemonte, su Lazio, parte del Molise, Provincia autonoma di Trento, ampie zone della Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta.

E’ alto il rischio tempeste. Nel corso della giornata di oggi infatti, si potranno ancora registrare accumuli oltre i 100 mm, con picchi fino a 150 e dunque equivalenti a 150 litri di pioggia per metro quadrato.

Maltempo, ciclone Poppea segna la fine del caldo africano

Ecco nello specifico cosa accadrà oggi. In queste ore la parte più attiva del maltempo si sta però spostando verso il Nordest dove sono previste precipitazioni spesso a carattere temporalesco.

Tempo instabile anche su alcuni tratti del Centro. Interessate le Marche, Umbria ed Abruzzo. A Roma ha piovuto nella notte ed in mattinata e c’è vento. Piogge sono segnalate inoltre sul comparto centro- settentrionale della Sardegna. Piovaschi in Liguria dove le precipitazioni stanno fortunatamente concedendo una tregua. Al Sud qualche lieve disturbo al bel tempo solo in Campania.

Nelle prossime ore il quadro meteorologico continuerà a rimanere fortemente compromesso al Nord. Poi, con il passare delle ore diventeranno instabili anche le regioni tirreniche, dalla Toscana al Lazio, fino alla Campania e alla Calabria.

Il meteo di oggi nello specifico

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Il ciclone Poppea attraversa il Nord e dà vita a una giornata perturbata, con rischio fenomeni estremi. Giornata con generali condizioni di maltempo intenso sulle regioni settentrionali, poi su Toscana, Lazio e Umbria. Attese piogge battenti, rischio alluvionale. Rovesci in arrivo anche in Campania e sulla Calabria tirrenica. Venti forti occidentali, crollo delle temperature

Il meteo di domani nello specifico

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Il ciclone Poppea insiste sull’Italia. La giornata sarà caratterizzata da precipitazioni abbondanti o molto abbondanti al Nord, soprattutto su Lombardia e Nordest. Rovesci e temporali intensi attesi sul Lazio, maltempo anche in Toscana, Umbria, Campania e Calabria tirrenica oltreché sui rilievi centro-meridionali. Nevicate sulle Alpi oltre i 2000 metri. Attenzione ai nubifragi sul Veneto.

Maltempo nel Nord Italia: frana in Savoia, pioggia su Milano, acqua alta a Venezia

Ecco cosa è accaduto in queste ore nel Nord Italia.

Per una frana in Savoia sono interrotti i treni Italia-Francia a tempo indeterminato: si ipotizza per una settimana.

Pioggia anche su Milano, monitorati i fiumi Seveso e Lambro.

monitorati i fiumi Seveso e Lambro. Una frana blocca la strada Gardesana orientale, tra le province di Verona e Trento. L’interruzione del traffico riguarda in particolare i comuni di Malcesine e Torbole. Il movimento franoso è di importanti dimensioni e sta letteralmente bloccando la circolazione su quella che è di fatto l’unica arteria stradale dell’Alto Garda. Nella notte un violento temporale aveva colpito tutti i comuni rivieraschi del Garda veronese.

tra le province di Verona e Trento. L’interruzione del traffico riguarda in particolare i comuni di Malcesine e Torbole. Il movimento franoso è di importanti dimensioni e sta letteralmente bloccando la circolazione su quella che è di fatto l’unica arteria stradale dell’Alto Garda. Nella notte un violento temporale aveva colpito tutti i comuni rivieraschi del Garda veronese. Il brusco cambio delle condizioni meteorologiche, soprattutto il vento che spira sulla laguna, ripropone da oggi a Venezia il fenomeno dell’acqua alta . Alle 11 di oggi è prevista una massima di 1 metro, che farà andare sott’acqua Piazza San Marco, alle 21.50 di stasera si toccheranno i 105 centimetri. Situazione pressoché analoga anche domani. I tecnici del Mose sono stati allertati per un possibile sollevamento delle paratoie nel pomeriggio.

. Alle 11 di oggi è prevista una massima di 1 metro, che farà andare sott’acqua Piazza San Marco, alle 21.50 di stasera si toccheranno i 105 centimetri. Situazione pressoché analoga anche domani. I tecnici del Mose sono stati allertati per un possibile sollevamento delle paratoie nel pomeriggio. Venti auto sono state danneggiate dal crollo del controsoffitto di un supermercato Lidl, la notte scorsa a Varese, a causa del maltempo. La struttura ha ceduto sotto il peso di acqua e vento. Non si registrano feriti.

la notte scorsa a a causa del maltempo. La struttura ha ceduto sotto il peso di acqua e vento. Non si registrano feriti. Il forte vento che dalla notte scorsa notte soffia a Brescia e provincia ha causato il crollo di alcuni alberi in centro città, in piazza Tebaldo Brusato proprio davanti al Comando provinciale dei carabinieri. Gli alberi caduti che hanno tranciato i fili della corrente lasciando al buio i residenti.

e provincia ha causato il crollo di alcuni alberi in centro città, in piazza Tebaldo Brusato proprio davanti al Comando provinciale dei carabinieri. Gli alberi caduti che hanno tranciato i fili della corrente lasciando al buio i residenti. A causa del maltempo resterà chiuso per la giornata di oggi il parco naturale La Mandria a Venaria (Torino). Già nella giornata di ieri, sempre per maltempo, era stato chiuso all’interno della Mandria il percorso avventura della Cascina Oslera.

(Torino). Già nella giornata di ieri, sempre per maltempo, era stato chiuso all’interno della Mandria il percorso avventura della Cascina Oslera. Una frana di piccola entità ha interessato nell’Alessandrino la strada provinciale 140 tra Borghetto Borbera e Cantalupo Ligure. Si tratta di circa 50 quintali di pietrisco proveniente da un canale vicino alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Novi Ligure. Nell’Alessandrino sono parzialmente senza energia elettrica i comuni di Tagliolo Monferrato e Villanova Monferrato. Nella notte si sono avuti ritardi e cancellazioni di treni regionali sulla direttrice Torino-Genova via Arquata: un temporale sulla Liguria ha disconnesso gli impianti di Novi Ligure con guasti ai sistemi di distanziamento automatici dovuti alle scariche atmosferiche. Tre i convogli rimasti fermi nelle stazioni di Arquata e Serravalle.

ha interessato nell’Alessandrino la strada provinciale 140 tra Borghetto Borbera e Cantalupo Ligure. Si tratta di circa 50 quintali di pietrisco proveniente da un canale vicino alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Novi Ligure. Nell’Alessandrino sono parzialmente senza energia elettrica i comuni di Tagliolo Monferrato e Villanova Monferrato. Nella notte si sono avuti ritardi e cancellazioni di treni regionali sulla direttrice via Arquata: un temporale sulla Liguria ha disconnesso gli impianti di Novi Ligure con guasti ai sistemi di distanziamento automatici dovuti alle scariche atmosferiche. Tre i convogli rimasti fermi nelle stazioni di Arquata e Serravalle. L’ondata di maltempo che sta interessando il Piemonte ha portato la neve al Sestriere, fra l’Alta Valle di Susa e la Val Chisone, ad oltre 2.000 metri di quota. La temperatura in mattinata era di circa 2 gradi.

fra l’Alta Valle di Susa e la Val Chisone, ad oltre 2.000 metri di quota. La temperatura in mattinata era di circa 2 gradi. Anche la notte appena trascorsa è stata vissuta con l’emergenza maltempo in buona parte della provincia di Pavia . La zona più colpita, come era avvenuto anche nel pomeriggio di sabato, è stata quella di Vigevano (Pavia) e della Lomellina, con pioggia e vento forte. A Vigevano (Pavia) restano chiusi il Duomo e i parchi cittadini. Alcune frazioni del vicino comune di Gambolò (Pavia) sono ancora senza elettricità e acqua.

. La zona più colpita, come era avvenuto anche nel pomeriggio di sabato, è stata quella di Vigevano (Pavia) e della Lomellina, con pioggia e vento forte. A Vigevano (Pavia) restano chiusi il Duomo e i parchi cittadini. Alcune frazioni del vicino comune di Gambolò (Pavia) sono ancora senza elettricità e acqua. A causa dei danni per il maltempo di questa notta, la linea ferroviaria fra Treviglio e Cremona è rimasta bloccata questa mattina per tre ore fra Treviglio e Castelleone. La circolazione è poi ripresa intorno alle 8:50.

