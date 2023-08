Meteo prossime ore, il ciclone Poppea che ha portato sull’Italia una sorta di autunno anticipato si sta spostando verso l’Adriatico settentrionale. Colpito già da domenica sera il Nord, Poppea si è poi spostato sul Centro e sui settori tirrenici.

Quello a cui ci siamo trovati di fronte in questi giorni sono state piogge, temporali e crollo delle temperature. Il maltempo non è ancora finito. L’attenuazione definitiva ci sarà solo verso la fine della giornata di domani, giovedì 31 agosto. In queste ore Poppea si sta spostando verso levante, ossia verso Est. Dalla scorsa notte e in questo avvio di mattinata, rovesci e temporali stanno infatti interessando il Friuli Venezia Giulia e il Veneto.

Maltempo è presente ancora anche su alcuni tratti del Centro, soprattutto sulle coste della Toscana dove si stanno verificando dei temporali. Nel corso della mattinata però, l’instabilità presente al Nordest comincerà a dare segnali di lenta attenuazione. Saranno ancora possibili delle piogge sul Friuli Venezia Giulia, sul Veneto, sull’Emilia orientale e sulla Romagna.

Nel pomeriggio, mentre al Nord si farà sempre più evidente un miglioramento, si andrà intensificando l’instabilità al Centro. Pioverà sul basso Tirreno, in particolare tra la Campania e l’area più settentrionale della Calabria.

Meteo mercoledì 30 agosto

Nello specifico, ecco il tempo sull’Italia nella giornata di oggi, mercoledì 30 agosto, fornito da iLMeteo.it. Il ciclone Poppea insiste sull’Italia. La giornata sarà caratterizzata da precipitazioni abbondanti al Nord, soprattutto su Lombardia orientale e Nordest. Rovesci e temporali intensi attesi sul Lazio, maltempo anche in Toscana, Umbria, Campania e Calabria tirrenica oltreché sui rilievi centro-meridionali. Nevicate sulle Alpi oltre i 2000 metri. Attenzione ai nubifragi sul Delta del Po.

Meteo giovedì 31 agosto

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani, giovedì 31 agosto. Il ciclone Poppea sarà in lento allontanamento verso i Balcani. In questa giornata il maltempo abbandonerà il Nordest con ultime piogge sul Friuli Venezia Giulia e coste adriatiche, interesserà le regioni centrali e, in misura minore, il Sud Peninsulare (Campania e Calabria tirrenica). Altrove avremo condizioni di maggiore stabilità atmosferica, ma con tantissime nuvole.

