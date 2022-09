Meteo, nuova ondata di freddo in arrivo dai Balcani: le previsioni dei prossimi giorni

Nel corso della settimana assisteremo ad un nuovo attacco freddo in arrivo direttamente dai Balcani. Se un redivivo anticiclone delle Azzorre proverà ad imporsi sul nostro Paese, non riuscirà a durare molto a causa dell’arrivo di un nuovo impulso d’aria fredda. La settimana però si aprirà comunque all’insegna di una rinnovata stabilità atmosferica grazie proprio all’avanzata dell’anticiclone.

Nuova ondata di freddo in settimana

Stando agli ultimi aggiornamenti, scrive IlMeteo.it, da mercoledì 21 settembre infatti un nuovo impulso freddo sembrerebbe intenzionato a raggiungere l’Italia. Le Regioni maggiormente esposte saranno quelle adriatiche e parte di quelle del Sud: su questi settori non sono da escludere per la seconda parte di settimana temporali violenti, con elevato rischio di grandinate e locali nubifragi.

In prevalenza soleggiato sulle regioni settentrionali, oltre che in Toscana, Umbria e sulle Marche. Maggior nuvolosità su Lazio e Abruzzo con qualche pioggia sulle zone interne. Nubi sparse e schiarite sulle regioni meridionali, maggiori addensamenti in Puglia con qualche piovasco in estensione a Lucania e Campania interna nel corso della giornata. Temperature in diminuzione al Nord e sulle adriatiche.

Verso il fine settimana lo scenario potrebbe volgere ancora una volta al brutto tempo, con l’arrivo di una forte perturbazione atlantica che potrebbe interessare in maniera piuttosto intensa le regioni settentrionali e parte di quelle centrali.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni

Lunedì 19 settembre – Al nord: bel tempo prevalente, stabile e soleggiato. Al centro: qualche pioggia su Toscana, Umbria, Marche e poi Abruzzo e Molise. Al sud: bel tempo, qualche nube in Appennino.

Martedì 20 settembre – Al nord: poco nuvoloso, bel tempo. Al centro: più nubi e qualche rovescio sui settori adriatici. Al sud: instabile sulla Puglia.

Mercoledì 21 settembre – Al nord: più nubi al Nordest, soleggiato altrove. Al centro: irruzione fredda dai Balcani, più nubi sulle adriatiche e qualche pioggia in Abruzzo e sulle coste laziali. Al sud: diffusa instabilità sui settori ionici di Sicilia e Calabria.