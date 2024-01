Meteo prossimi giorni, l’anticiclone ancora sull’Italia: bel tempo e… inquinamento

L’anticiclone africano Zeus, prima o poi scopriremo chi li ribattezza, continua e continuerà a condizionare il meteo per i prossimi giorni. Quindi, fatevene una ragione, l’inverno è e continuerà ad essere sottotono, il cielo resterà più o meno ovunque sereno ma in alcune zone si dovrà convivere anche con nebbia, ghiaccio e, perché no, inquinamento.

Gli aspetti negativi e positivi dell’anticiclone

Antonio Sanò, il fondatore del sitoiLMeteo.it, elenca e spiega i quattro aspetti positivi e negativi provocati dalla presenza dell’anticiclone. Aspetto positivo: il sole. Nei prossimi giorni il cielo si presenterà piuttosto sereno o poco nuvoloso, specie da venerdì e per tutto il primo weekend di febbraio con temperature piacevoli e fino a 15-17°C di giorno al Centro-Sud e anche in montagna. Primo aspetto negativo: la nebbia che sulla Pianura Padana si presenterà fitta al mattino e in alcuni casi anche persistente, mantenendo così le temperature piuttosto basse e di pochi gradi sopra lo zero. Secondo aspetto super negativo: l’inquinamento causato dall’accumulo di polveri sottili (inquinamento dovuto a gas di scarico delle macchine, riscaldamento, industrie etc) nei bassi strati con conseguente peggioramento della qualità dell’aria in particolare intorno alle grandi aree urbane e non solo dove permarrà la nebbia.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Mercoledì 31. Al nord: tra nebbie e nubi irregolari. Al centro: cielo irregolarmente nuvoloso. Al sud: cielo a tratti nuvoloso. Giovedì 1. Al nord: tante nubi, meno nebbie. Al centro: cielo via via più coperto. Al sud: nubi irregolari. Venerdì 2. Al nord: cielo poco nuvoloso salvo nebbie. Al centro: tutto sole e clima piacevole. Al sud: soleggiato e mite. Tendenza: weekend con tantissimo sole e nebbie in Pianura Padana.